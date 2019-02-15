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Дональд Трамп запровадить в США надзвичайний стан заради стіни на кордоні з Мексикою

Соломія Григор'єва

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Президент США Дональд Трамп підпише компромісний проект держбюджету, щоб запобігти відновленню «шатдауну», але запровадить режим надзвичайного стану заради стіни на кордоні з Мексикою. Про це повідомила офіційний представник Білого дому Сара Сандерс в Twitter, пише УП.

 

«Президент Трамп підпише законопроект про державне фінансування, і, як він заявляв раніше, він також здійснить інші виконавчі заходи, в тому числі надзвичайний стан в країні, для забезпечення того, щоб ми зупинили гуманітарну кризу та кризу національної безпеки на кордоні», – сказала Сандерс.

Як пише Reuters, противники такого рішення, лідери демократичної партії в Конгресі США, звинуватили Трампа у перевищенні влади і не виключають, що будуть оскаржувати його в суді.

Раніше демократи і республіканці в Конгресі США досягли принципової угоди з приводу безпеки на кордоні і, таким чином, запобігли ще одному «шатдауну». Однак, двопартійний законопроект відмовив Трампу у коштах, які він вимагав для прикордонної стіни.

У випадку запровадження надзвичайного стану адміністрація Трампа може зібрати понад 7 мільярдів доларів з фондів інших міністерств на фінансування зведення стіни.

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