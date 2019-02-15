Частина Львова залишилась без води: перелік вулиць

Сьогодні, 15 лютого, через ремонтні роботи частина вулиць Львова залишилась без холодного водопостачання. Про це інформує «Гаряча лінія міста Львова».
Так, до 13:00 год. без водопостачання будуть мешканці:
- вул. Раппапорта Я – Всі будинки
- вул. Клепарівська буд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14.
Також без води будуть жителі:
- вул. Шевченка Т буд. 340, 342, 344, 344а, 346, 348, 350а, 350б, 350, 352, 354, 358, 360.
Окрім цього, до 14 год. без водопостачання залишаться:
- вул. Бодянського О – Всі будинки
- вул. Васильченка С – Всі будинки
- вул. Гнатевича Б – Всі будинки
- вул. Горіхова – Всі будинки
- вул. Металістів – Всі будинки
- вул. Милятинська – Всі будинки
- вул. Миргородська – Всі будинки
- вул. Новознесенська – Всі будинки
- вул. Пластова – Всі будинки
- вул. Потелицька – Всі будинки
- вул. Хмельницького Б буд. 116, 117, 119, 123, 125, 127, 129, 133, 137, 139, 140, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 153, 155а, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 164а, 165, 173, 175, 177, 179, 187, 187а, 187б, 189, 191, 192, 194, 195, 196а, 196б, 196, 198, 199, 201.
Вероніка Рой