Частина Львова залишилась без води: перелік вулиць

Сьогодні, 15 лютого, через ремонтні роботи частина вулиць Львова залишилась без холодного водопостачання. Про це інформує «Гаряча лінія міста Львова».

Так, до 13:00 год. без водопостачання будуть мешканці:

вул. Раппапорта Я – Всі будинки

вул. Клепарівська буд. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11а, 12, 13, 14.

Також без води будуть жителі:

вул. Шевченка Т буд. 340, 342, 344, 344а, 346, 348, 350а, 350б, 350, 352, 354, 358, 360.

Окрім цього, до 14 год. без водопостачання залишаться: