У Львові збудують унікальний спортивний комплекс для єдиноборств

У Львові з’явиться мультифункційний спортивний комплекс для єдиноборств. Сьогодні, 14 лютого, на сесії ЛМР проголосували за надання дозволу на виготовлення проекту його землеустрою.

На сесії Львівської міської ради проголосували за надання ЛКП «Спортресурс» дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок на вул. А. Лінкольна — вул. В. Липинського.

«Пропонується земельна ділянка площею 9312 кв м для будівництва мультифункційного спортивного комплексу для боротьби та інших видів єдиноборства, орієнтовною площею 8579 кв для будівництва готелю для проживання спортсменів і гостей змагань та відкритих спортивних майданчиків», — зазначила, в. о. начальника управління земельних ресурсів Львівської міської ради Ельвіра Колос.