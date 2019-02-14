У 2018 році Порошенко припинив громадянство понад 5 тисяч людей

Президент Петро Порошенко за 2018 рік припинив громадянство 5 637 українців, а прийняв до громадянства України менше 1 тис. іноземців. Про це йдеться у відповідях уповноважених органів на запити Українських Новин.

«Внаслідок виходу з громадянства України – 5 105 осіб, внаслідок втрати громадянства України – 41 особи, за підставами, передбаченими міжнародними договорами України – 491 особи», – сказано у відповіді.

Прийнято до громадянства України за цей час було 988 осіб.

За даними Державної міграційної служби, українськими громадянами в 2018 стали вихідці з 38 іноземних держав, серед яких найбільше сирійців, росіян і вірмен. Так, 156 прийнятих до громадянства осіб – вихідці з Сирії, 126 – з Росії, 109 – з Вірменії, а 95 були особами без громадянства.

Також в українське громадянство були прийняті 65 вихідців з Афганістану, 50 з Молдови, 43 з Грузії, 39 з Азербайджану та Іраку, 38 з Узбекистану, 34 з Ірану, 33 з Лівану, 19 з Пакистану, 17 з Йорданії, 16 з Єгипту, 15 з Білорусі, 14 з Нігерії та 11 з Туреччини.

Крім того, громадянами України в 2018 стали 8 вихідців з Палестини, 7 з Туркменістану, 6 з В’єтнаму, по 5 з Бангладеш, Ємену та Індії, по 4 з Алжиру, Гвінеї, Конго, Судану і Казахстану, по 3 – з Марокко й Тунісу, 2 – з Монголії та по 1 – з Анголи, Гани, Ефіопії, Ліберії, Мадагаскару, Непалу та Польщі.

За інформацією Міністерства закордонних справ, серед прийнятих до громадянства України іноземців у 2018 році не було тих, хто має визначні заслуги перед Україною, у тому числі проходить військову службу в Збройних силах та відзначений державною нагородою, або тих, чиє прийняття до громадянства становить державний інтерес України.