П’ять кроків до нової медицини

Як змінюється українська система охорони здоров’я

З-посеред багатьох реформ є одна, яка стосується кожного українського громадянина. Адже турбота про власне здоров’я – це те, що цікавить всіх, незалежно від віку, статі, освіти, соціального статусу чи політичних переконань. Це чудово розуміють у владних коридорах, а тому сучасну систему охорони здоров’я наполегливо намагаються змінити. Про 5 основних напрямків реформування важливої галузі і йтиме мова.

Перше, з чим асоціюється медична реформа – це, звісно, сімейні лікарі та декларації, підписані з ними. Тут українці нарешті отримали нагоду самостійно вибирати – в кого ж лікуватися. За старою, ще радянською системою, місце проживання чи «прописки» й визначало, який саме фахівець лікуватиме всю сім’ю. Але здоров’я – надто дорогоцінний скарб, аби довіряти його комусь на основі реєстрів. Тому тепер кожен пацієнт обирає собі сімейного лікаря самостійно.

Понад половину українців – 25 млн. людей – цим правом уже скористалися, віддавши власне здоров’я у руки найдостойніших. Більше того – сам пацієнт у всій цій системі має свою, суттєву вагу. Адже чим більше пацієнтів обслужить медичний заклад, тим суттєвішим буде його фінансування з бюджету.

«Ми все, що потрібно, будемо платили за послугу. А для людей все буде безкоштовно!», – наголосив прем’єр-міністр Володимир Гройсман, – «Але кожен заклад має знати, що має прийняти пацієнта якісно, дати йому нормальну послугу. Зараз ми запроваджуємо систему, коли «кошти ходять за пацієнтом». Саме ви, громадяни, будете показувати, куди заплатити кошти за послугу».

Вигода є і персонально для лікарів. «Раніше у мене на дільниці було 1500 людей, ще декілька за заявами», – розповідає сімейний лікар 1-ої міської комунальної поліклініки Львова Зоряна Бучковська, стаж якої вже понад 30 років, – «Тепер набрала максимум – 1820. Роботи, звісно, додалося. Але якщо пацієнтів збільшилося на 20%, то зарплатня зросла приблизно вдвічі».

Напряму від сімейного лікаря залежатиме і ще одне нововведення – безкоштовна діагностика. Вже з 1-го липня українці отримають нагоду обстежитися безкоштовно. Йдеться про понад півсотні медичних послуг: тут і аналізи, і ендоскопічні дослідження, і мамографія, і УЗД. Єдина вимога – направлення від сімейного лікаря. Всього на цю програму з бюджету виділили 2 млрд. гривень.

Ще 1 мільярд дістався вже знайомій українцям урядовій програмі «Доступні ліки». За нею з часу запровадження в 2017-му роціреалізовано вже більше 26 млн рецептів. Мова йде про препарати від діабету, бронхіальної астми та серцево-судинних захворювань. Чимало з цих ліків розповсюджували безкоштовно.

Тепер Кабмін зробив «Доступні ліки» ще доступнішими, спрощуючи процедуру їх отримання. Так уже невдовзі препарати можна буде отримати завдяки електронному рецепту, що дозволить отримати ліки навіть в аптеці іншої області.

Крім препаратів необхідне також сучасне обладнання. Відкриття сучасних спеціалізованих лікарень – один із векторів реформування медицини. Так у Києві добудовують лікарню «Охматдит», зокрема вже запрацював новий корпус – діагностичний. Ще в 2017-му уряд почав розбудову мережі центрів кардіо-судинної хірургії. Для їх оснащення необхідні ангіограми – дорогі прилади для надання невідкладної та планової медичної допомоги пацієнтам із серцево-судинною патологією. Щороку з бюджету виділяються кошти для придбання 13 таких апаратів.

Сюди ж можна віднести і відкриття Львівського перинатального центру на вул. Джорджа Вашингтона. Завдяки новітньому обладнанню, сотні новонароджених, які з’явилися на світ завчасно, отримають якісну і необіхдну допомогу.

П’ятим кроком до нової медицини є реформування екстреної медичної допомоги. В Бюджеті-2019 передбачені гроші на закупівлю «швидких» з новим обладнанням, створення сучасних диспетчерських, підвищення зарплат працівникам бригад екстреної меддопомоги, які пройдуть додаткове навчання.

Новаторські підходи наблизили українців до якісних медичних послуг. Утім зрозуміло, що роботи попереду ще чимало. Головне ж для уряду – не відходити від двох завдань поставлених перед собою на 2019 рік: кваліфікована медична допомога для українців і гідні зарплати для людей у білих халатах. Передумови для цього є. Зведений цьогорічний бюджет на охорону здоров’я становить 132 млрд гривень, а це на 15 млрд більше, ніж у 2018-му.