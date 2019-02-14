НАЗК склало протокол на колишню чиновницю ЛОДА, яка отримала подарунок від Синютки

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротокол стосовно колишньої директорки департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Наталії Хмиз. Вона отримала подарунок у вигляді оплати послуги перельоту чартерним рейсом від голови Львівської ОДА Олега Синютки. Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

«Складено протокол стосовно колишнього директора департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА Наталії Хмиз, яка отримала подарунок у вигляді оплати послуги перельоту чартерним рейсом вартістю 4842 грн від голови Львівської ОДА Олега Синютки, чим порушила вимоги статті 23 Закону України «Про запобігання корупції», – йдеться у повідомленні.

Також зазнається, що таке діяння Наталії Хмиз містить ознаки адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, відповідальність за яке передбачена частиною першою статті 172-5 КУпАП: порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків — тягне за собою накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією такого подарунка.

Додамо, що Наталія Хмиз пішла із посади директора департаменту агропромислового розвитку Львівської ОДА 30 травня 2018 року.

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