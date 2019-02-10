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У Львові зупинили підполковника Нацгвардії, який був «під градусом» за кермом? У Нацгвардії інформацію спростували

Соломія Головіна

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У Львові нетверезим за кермом зловили підполковника Нацгвардії України. Про це повідомили активісти Facebook-спільноти «Pitbull Lviv». При цьому у Західному територіальному управлінні Нацгвардії запевнили, що оприлюднена інформація не відповідає дійсності.

 

За повідомленням Facebook-спільноти «Pitbull Lviv», підполковник разом з майором поверталися з нічного клубу на вулиці Володимира Великого, у обох були очевидні ознаки алкогольного сп’яніння.

«8 лютого під час рейду по боротьбі з пияцтвом за кермом громадяни повідомили патрульним про нетверезого водія, які виїхали з нічного клубу на вул. В. Великого. Як виявилось згодом, за кермом знаходився підполковник Національної гвардії України та його друг, діючий майор. Обоє мали очевидні ознаки алкогольного сп’яніння. Після тривалих циркових вистав, патрульні все ж склали на водія протокол за ст. 130», – мовиться у інформації  «Pitbull Lviv».

Водночас Західне територіальне управління Нацгвардії України зазначило, що інформація не відповідає дійсності, пояснивши, що Facebook-спільнота «Pitbull Lviv» присвоїла військове звання «підполковник» прапорщику на пенсії.

«Офіційно повідомляємо, що громадянин, який перебував за кермом не є «підполковником Нацгвардії». Дана особа дійсно перебувала на військовій службі в званні «прапорщик», і звільнена з військової служби у відставку за станом здоров’я 26.12.2018 року», – мовиться у повідомленні.

 

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