Наступного тижня в Україні очікуються дощі зі снігом

В Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні з наступного тижня буде по-весняному, а де вируватиме зима. Про це інформує Укрінформ.

Згідно з прогнозом, 11 лютого у західних, вдень і в північних областях 12 лютого в Україні, крім східної частини, дощ з переходом в мокрий сніг, налипання мокрого снігу, у Карпатському регіоні значні опади, у південній частині переважно дощ. На дорогах, крім півдня, місцями ожеледиця. Вітер південний з переходом на північний, 7-12 м/с, у західних, 12 лютого і в південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла; вночі 11 лютого у північних, центральних та східних областях 0-5° морозу; вдень у південній частині, 11 лютого і в західних областях 5-10° тепла, в Криму до 14°.

У столичному регіоні прогнозується на 11-12 лютого дощ з переходом в мокрий сніг, налипання мокрого снігу, лише вночі у понеділок без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний з переходом на північний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень від 1° морозу до 4° тепла (вночі 11 лютого 0-5° морозу).

У середу та четвер очікується невеликий, вночі 13 лютого на півночі Лівобережжя помірний сніг, в Приазов’ї переважно дощ; температура вночі 0-6° морозу, в Карпатах 7-12° морозу, у Приазов’ї близько 0°; вдень від 3° морозу до 2° тепла, на півдні країни 0-5° тепла.

На Київщині 13- 14 лютого невеликий сніг; температура вночі 1-6° морозу, вдень близько 0°.

Фото: Укрінформ