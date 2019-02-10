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Керівник УПЦ МП Онуфрій вперше скасував щорічний візит у Почаївську лавру

Соломія Головіна

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Керівник Церкви Московського Патріархату в Україні вперше від свого обрання не приїхав на Тернопільщину у період різдвяних свят. Про це повідомляє видання «За Збручем».

 

Традиційно щороку у січні митрополит УПЦ МП Онуфрій влаштовував об’їзд єпархій московської церкви на Західній Україні, під час якого відвідував свято різдвяних колядок у Почаївській лаврі.

У цьому ж році, вперше з часу обрання, очільник УПЦ МП зрадив своїй звичці, що, як пише видання, вочевидь, не в останню чергу пов’язано із наданням Томосу про автокефалію Православній Церкві України.

При цьому наголошується, що саме на Західній Україні, куди так і не приїхав Онуфрій, церковні громади найактивніше виходять з Московського Патріархату. На Тернопільщині таких парафій уже більше десятка за нетривалий період, з часу надання Томосу.

«Символічно, що Патріарх РПЦ Кирило Гундяєв ще жодного разу не відвідав Україну з часу Революції Гідності. Для керівника УПЦ МП Онуфрія його точкою неповернення на Західну Україну може стати автокефалія ПЦУ», – зазначає видання.

 

 

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