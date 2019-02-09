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Європейські країни спрямують 14 мільйонів доларів на допомогу Донбасу

Соломія Головіна

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Уряди Данії, Швеції і Швейцарії вирішили виділити більше $14 млн для вирішення проблем Донбасу. Про це повідомив сайт Програми розвитку ООН (ПРООН), передає УНІАН.

 

Гроші будуть виділені в рамках проекту Ефективне управління і залучення громадян для поліпшення доступу до правосуддя, безпеки, охорони навколишнього середовища і соціальної згуртованості на сході України. Зазначається, що проект у рамках Програми розвитку ООН розрахований до 2022 року і покликаний сприяти ефективному управлінню та соціальної згуртованості в регіоні.

«Через війну на сході України, яка триває вже п’ятий рік, цивільне населення зазнало значних втрат, зокрема, за період з 2014 року загинуло 3300 чоловіків, жінок і дітей, отримали поранення близько 9000 мирних жителів. 1,5 млн чоловік стали внутрішньо переміщеними особами, а чимало інших, які живуть в постраждалих від конфлікту районах, стикаються з різноманітними проблемами», – йдеться у повідомленні.

В ООН вважають, що спільний внесок Данії ($9,045 млн), Швеції ($3 млн) і Швейцарії ($2 млн) в розмірі $14,045 млн допоможе почати пошук шляхів для вирішення ключових проблем у Донецькій і Луганській областях.

«Кризу довіри можна подолати, тільки створюючи робочі місця, долаючи бідність, реалізуючи антикорупційні заходи, впроваджуючи правоохоронну і судову реформи, а також забезпечуючи права людини», – додали в організації.

Нагадаємо, у 2018 році повідомлялося, що у Слов’янську чиновники за три роки не спромоглися облаштувати гуртожитки для переселенців за гроші ЄС.

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