Які продукти врятують від депресії та хандри. Поради лікаря-дієтолога

Відомий дієтолог Оксана Скиталінська розповіла на своїй сторінці у Facebook про те, чим вартує снідати, щоб зберегти чудовий настрій і не піддатися депресії та хандрі.

«Першими реагують на перші ознаки весни коти: вони більше муркотять, стають більш грайливими і емоційно облизують все, що потрапляє їм під лапки. Ми не коти, але на появу перших сонячних скупих променів також реагують по-своєму: хтось згадує про спортзал та «дієту», а хтось вирішує хоча б відмовитись від солодкого та борошняного. І це дуже правильно. А якщо Ви ще буквально від сьогодні додасте деяких продуктів до свого раціону, то дивитися на світ станете спокійніше та веселіше, гарантовано наукою», – переконана вона.

Відтак лікар-дієтолог дає наступні рекомендації про те, що класти на тарілку, щоб усміхатися частіше.

Зелень, кольорові овочі та фрукти

За словами Оксани Скиталінської, саме зелень є рослинною королевою: за даними масштабного дослідження, опублікованого у журналі Nutritional Neuroscience, вона на 62% знижує ризик депресії.

Гарбуз, морква та помідори – джерела каротиноїдів, оранжевих та жовтих пігментів, які, при регулярному вживанні (хоча б через день) знижують рівень депресії.

Що їмо?

Як рекомендує лікар-дієтолог, це має бути зелень (шпинат, броколі, рукола і т.д.), яблука, ягоди, горіхи волоські, гречка, вівсянка, бобові (особливо сочевицю), цибуля, зелений чай, гвоздика, орегано, кориця, мускатний горіх.

Що ще робимо? Рухаємося!

«Регулярні, тобто щоденні фізичні вправи дуже зменшують прояви депресії і однозначно покращують настрій. Лише 1 година руханки в тиждень на 12% знижує ризик депресії! А швидка ходьба, біг та інші аеробні вправи покращують короткочасну пам’ять та роботу нейромедіаторів (передачу сигналів між нейронами)», – переконана Оксана Скиталінська.

Лайфхаки

Лікар-дієтолог радить замість звичної теплої води після сну приготувати собі оздоровчий бальзам для активації осі кишечник-мозок.

«В гарячу воду киньте 4-5 сушених гвоздик, кружальце лимона або апельсина, дайте настоятися 10-15 хвилин і випийте. Гвоздика пригнічує розмноження в кишечнику хвороботворної мікрофлори і дає змогу вижити і працювати на наш гарний настрій корисний мікрофлорі», – розповіла вона.

Також вона радить до вівсяних пластівців (вибирайте грубі, плющені, а не дрібні, як борошно) або до вівсяної крупи додавати вівсяних та пшеничних висівок, все в рівних пропорціях.

«Це і є здорова каша. Вівсяні висівки нагодують мікрофлору, а пшеничні забезпечать хорошу моторику кишечника. До готової каші можете додати трошки 82% вершкового масла – воно є додатковим джерелом бутирату (масляної кислоти) для живлення мозку і зниження запалень кишечника», – пояснила Оксана Скиталінська.

І підсумувала: «Звичайно, легка хандра може зненацька напасти майже на кожного, але не дайте їй зачепитися за Вас. Якщо у Вас є руки, ноги, і все інше, і нічого не болить — Ви вже щаслива людина, а все інше залежить виключно від Вас».