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Спершу пиво, а потім вино. Вчені з’ясували, чи буде похмілля, якщо порушити «алкогольні правила послідовності»

Соломія Головіна

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Вчені з Віттенского університету в Німеччині з’ясували, що послідовність вживання різних алкогольних напоїв ніяк не впливає на ймовірність появи похмілля та ступінь його тяжкості. Про це повідомляє «Громадське».

 

В Англії та Німеччині є своєрідне «правило» – спочатку пити пиво, а потім вино, і ніколи навпаки. Вчені вирішили перевірити, чи є в цьому сенс.

Для експерименту набрали групу з 90 людей від 19 до 40 років, які погодилися провести два дні в барі з вченими. Їх поділили на три групи.

Одні спочатку пили три кухлі пива, потім чотири келихи вина, інші навпаки – спочатку чотири келихи вина, а потім три кухлі пива. Треті пили тільки пиво або вино.

Учасники дослідження пили пиво від Carlsberg з 5% алкоголю та біле вино Edelgräfler 2015 року з 11% алкоголю.

Цікаво, що блювота частіше наступала в учасників третьої групи, які пили лише один певний напій. Через тиждень добровольців поміняли місцями й повторили експеримент.

Дослідники констатували, що похмілля з’являлося у всіх приблизно з однаковою частотою. Його сила залежала не від послідовності вживання, а від того, наскільки підвищувався рівень спирту в організмі. Так вчені спростували думку про те, що існує якась правильна послідовність вживання алкоголю, здатна вберегти від похмілля.

 

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