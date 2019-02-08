ОСТАННІ НОВИНИ

За рік у світі вбили 95 журналістів

Соломія Головіна

|

Європейська федерація журналістів стурбована відсутністю прогресу в розслідуванні вбивства Павла Шеремета.  Всього у світі торік було вбито 95 журналістів. Про це йдеться в 29-й доповіді про журналістів та працівників ЗМІ, які загинули при виконанні службових обов’язків в 2018 році, передає DT.ua.

 

«ЄФЖ особливо стурбована відсутністю прогресу в залученні до відповідальності замовників нещодавніх убивств і підозрюваних у вбивствах журналістів в Європі», – йдеться в повідомленні.

Серед таких випадків ЄФЖ вказує вбивство Джамаля Хашоггі в Туреччині, Яна Куцяка і його нареченої Мартіни Кушнірової в Словаччині в 2018 році, Дафни Каруани Галіції на Мальті в 2017 році і Павла Шеремета в Україні в 2016 році. Також занепокоєння викликає достовірність розслідування двох смертельних інцидентів, що сталися в 2018 році, це вбивство Вікторії Маринової в Болгарії і смерть російського журналіста Максима Бородіна в Росії, яке поліція кваліфікувала як самогубство.

Всього за даними ЄФЖ в 2018 році було вбито 95 журналістів і працівників ЗМІ, що на 13 більше, ніж у 2017 році. У доповіді також засуджується повна безкарність злочинів, вчинених проти журналістів. Фактично, 9 з 10 вбивств залишаються безкарними, тому що дуже часто влада не проводить розслідування всіх цих вбивств. У ЄЖФ розробили проект Міжнародної конвенції про безпеку і незалежність журналістів та інших працівників засобів масової інформації, прийняття якого може сприяти тому, щоб залучати уряд до відповідальності за відсутність розслідування злочинів проти журналістів.

Найбільш небезпечними регіонами для журналістів визнана Південна Азія, а також Індія, Мексика, Афганістан, Сирія та Ємен.

За даними міжнародної неурядової організації «Репортери без кордонів» (RSF), в 2018 році по всьому світу були затримані 348 працівників ЗМІ. Кількість журналістів-заручників зросла на 11% – до 60 осіб. «Репортери без кордонів» також нагадали, що український журналіст Станіслав Асєєв все ще утримується бойовиками «ДНР», які звинувачують його в шпигунстві. RSF також зареєструвала три нових випадки зникнення журналістів в 2018 році: два в Латинській Америці і один в Росії.

 

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?
Наталя ДУЛЯБА
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?

Із початку року у центрі Львова вже тричі обвалювались частини старовинних будівель. У двох випадках, на щастя, обійшлос...

Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?
Вероніка РОЙ
Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?

Психологічний тиск, фізична розправа, агресія та жорстоке ставлення… І це далеко не весь список того, що сьогодні можна ...

Де краще за все зробити тату у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де краще за все зробити тату у Львові

Сучасні технології краси надають можливість прикрасити свою шкіру татуюваннями всім, хто бажає. Причому розмір не має зн...

Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019

Рівно за тиждень стартує реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і триватиме вона з 5 лютого до 25 бер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...