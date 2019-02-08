За рік у світі вбили 95 журналістів

Європейська федерація журналістів стурбована відсутністю прогресу в розслідуванні вбивства Павла Шеремета. Всього у світі торік було вбито 95 журналістів. Про це йдеться в 29-й доповіді про журналістів та працівників ЗМІ, які загинули при виконанні службових обов’язків в 2018 році, передає DT.ua.

«ЄФЖ особливо стурбована відсутністю прогресу в залученні до відповідальності замовників нещодавніх убивств і підозрюваних у вбивствах журналістів в Європі», – йдеться в повідомленні.

Серед таких випадків ЄФЖ вказує вбивство Джамаля Хашоггі в Туреччині, Яна Куцяка і його нареченої Мартіни Кушнірової в Словаччині в 2018 році, Дафни Каруани Галіції на Мальті в 2017 році і Павла Шеремета в Україні в 2016 році. Також занепокоєння викликає достовірність розслідування двох смертельних інцидентів, що сталися в 2018 році, це вбивство Вікторії Маринової в Болгарії і смерть російського журналіста Максима Бородіна в Росії, яке поліція кваліфікувала як самогубство.

Всього за даними ЄФЖ в 2018 році було вбито 95 журналістів і працівників ЗМІ, що на 13 більше, ніж у 2017 році. У доповіді також засуджується повна безкарність злочинів, вчинених проти журналістів. Фактично, 9 з 10 вбивств залишаються безкарними, тому що дуже часто влада не проводить розслідування всіх цих вбивств. У ЄЖФ розробили проект Міжнародної конвенції про безпеку і незалежність журналістів та інших працівників засобів масової інформації, прийняття якого може сприяти тому, щоб залучати уряд до відповідальності за відсутність розслідування злочинів проти журналістів.

Найбільш небезпечними регіонами для журналістів визнана Південна Азія, а також Індія, Мексика, Афганістан, Сирія та Ємен.

За даними міжнародної неурядової організації «Репортери без кордонів» (RSF), в 2018 році по всьому світу були затримані 348 працівників ЗМІ. Кількість журналістів-заручників зросла на 11% – до 60 осіб. «Репортери без кордонів» також нагадали, що український журналіст Станіслав Асєєв все ще утримується бойовиками «ДНР», які звинувачують його в шпигунстві. RSF також зареєструвала три нових випадки зникнення журналістів в 2018 році: два в Латинській Америці і один в Росії.