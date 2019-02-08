В Україні створили Єдиний держреєстр ветеранів

Парламент схвалив за основу і в цілому законопроект №9508 «Про внесення змін до закону «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» про Єдиний державний реєстр ветеранів війни». За документ з другого разу проголосували 237 нардепів (спочатку 221), повідомляє РБК-Україна.

Документом передбачається створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни – це єдина державна інформаційно-телекомунікаційна система, призначена для збору, реєстрації, накопичення, зберігання, захисту та знеособлення інформації про ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, постраждалих учасників Революції гідності, членів сімей таких осіб та інших осіб, на яких поширюється дія цього закону.

Реєстр створюється для забезпечення:

-обліку ветеранів;

-реалізації ветеранами пільг та інших соціальних гарантій, передбачених цим та іншими законодавчими актами;

-адміністрування потреб ветеранів;

-координації діяльності органів виконавчої влади та у випадках, передбачених законом, органів місцевого самоврядування, з питань соціального захисту ветеранів.

Відповідно до закону, сукупність відомостей про фізичних осіб (персональні дані), що містяться у реєстрі, є інформацією з обмеженим доступом. Обробка таких відомостей здійснюється з дотриманням вимог закону “Про захист персональних даних”.

У документі зазначено, що центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи влади Автономної республіки Крим, органи місцевого самоврядування безкоштовно надають інформацію, необхідну для формування та актуалізації держреєстру.

При цьому відповідальним за забезпечення формування та ведення реєстру є Міністерство у справах ветеранів, яке є і розпорядником реєстру. Разом з тим порядок створення, ведення, доступу до відомостей реєстру і їх використання, порядок отримання інформації з інших реєстрів та інформаційних баз даних щодо фізосіб для внесення до реєстру визначаються Кабінетом міністрів.