В Україні з’являться дороги з вугільних відходів? Що кажуть екологи

В Україні можуть з’явитися дороги з вугільних відходів. Технологія дозволить значно здешевити процес і залишити дорожнє покриття якісним. Про це журналістам повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, пише НВ.

За словами Володимира Омеляна, міністерство та профільні інститути Укравтодору наразі вивчають можливість використання золошлаків при будівництві доріг.

Золошлаки – це продукти комплексного термічного перетворення гірських порід і спалювання твердого палива. У світовій практиці золошлакові відходи використовували при будівництві швидкісної дороги Ейзенхауер у Чикаго й Ересуннського мосту між Данією і Швецією.

Головний еколог компанії ДТЕК Ірина Вербіцька зазначила, що власники золошлакових відходів зробили усе необхідне, щоб наблизити їх використання у будівництві доріг. Це дозволить значно здешевити процес будівництва доріг і залишити дорожне покриття якісним.

Вона додала, що наразі в їх компанії вже провели детальний аналіз законодавства. Також провели аналіз фізико-хімічних властивостей золошлакових відходів.

«Ми отримали методичні рекомендації від профільного Інституту імені Шульгіна в частині укладення про можливість, неможливість, і в яких шарах дорожнього покриття можна використовувати ці золошлакові матеріали. Справа залишилася за малим: за політичною волею нашої держави, яке має прийняти на себе відповідальність і прийняти рішення, щоб створити стимулюючі умови, сприятливі умови для того, щоб ці золошлаки могли використовуватися в дорожньому будівництві», – зауважила Вербіцька.

Водночас еколог Олександр Ігнатенко зазначив, що практика додавання золошлаків до основної суміші під час будування доріг не нова.

«Золошлаки не шкодять ні здоров’ю людини, ні природному середовищу

До бетону, піску та щебня додавали вугільні відходи ще за радянських часів. Хоча, зазвичай, це робили не на дорогах національного значення, додав Ігнатенко. Щодо безпечності золошлаків – вони абсолютно не шкодять ні здоров’ю людини, ні природному середовищу», – розповів він.