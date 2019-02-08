Порошенко затвердив кордони окупованих територій Донбасу

Президент України Петро Порошенко затвердив межі тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. Про це йдеться у відповідному указі, опублікованому на сайті Глави держави.

Власне, 7 лютого Петро Порошенко підписав указ №32/2019 «Про межі та перелік районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях».

У переліку щодо Донецької області є Донецьк, Горлівка, Дебальцеве, Докучаєвськ, Єнакієве, Макіївка, Ясинувата, Шахтарськ та інші, щодо Луганської – Луганськ, Алчевськ, Антрацит, Первомайськ, Ровеньки, тощо.

Детальніше із погодженими межами і списком районів, міст, селищ і сіл, частин їх територій, тимчасово окупованих у Донецькій та Луганській областях, можна ознайомитися тут.

Документ набирає чинності з дня його опублікування.