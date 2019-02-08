Богдан Данилишин: «Українські заробітчани переказують все більше коштів з Польщі і все менше – з Росії»

Глава ради НБУ Богдан Данилишин про трудових мігрантів і очікуване збільшення обсягу грошових переказів від заробітчан у 2019 році:

«Нова хвиля трудової міграції з України зумовлена багатьма факторами, найважливішими з яких є військова агресія, глибока і тривала економічна криза, безробіття. Природно, що українці шукають перспективи вищих заробітків та кращих систем соціального забезпечення. Нинішня хвиля трудової міграції українців по суті є певним запобіжним клапаном в умовах низьких можливостей працевлаштування на достойні робочі місця на батьківщині. Однак, довгострокові наслідки виявляються набагато менш позитивними: по факту держава отримує менше населення працездатного віку, втрачає освічену молодь та кваліфікованих спеціалістів, відчутно зростає тиск на державні фінанси. Сильна зовнішня міграція, у тому числі висококваліфікованих працівників, разом із старінням населення, є значним викликом для держав з огляду на потребу підтримки конкурентоспроможної економіки. Приміром, «витік мізків», зокрема, означає: втрату державних ресурсів, вкладених в їх освіту; звуження промисловості; погіршення ділового середовища.

Сьогодні все частіше говорять про мігрантів, вірніше про їх грошові перекази, які з кожним роком зростають. Чи погано в такому випадку міграція? Все залежить від того, яке завдання ми маємо намір вирішити. Якщо на короткострокову перспективу, наприклад, знизити рівень безробіття і бідності, то міграція нам підмога. Але якщо ми хочемо побудувати стабільну економіку, то втрата населення працездатного віку, в тому числі молоді та кваліфікованих фахівців, безумовно ускладнить досягнення нашої мети.

Яка географічна структура грошових переказів? Четвертий рік поспіль ростуть грошові перекази з Польщі – від 1.4 до 3.6 млрд дол США, З Росії за останні роки відбулося суттєве зменшення – від 1.7 до 1.1. Збільшилися надходження з США – 0.5 до 0.8 і Чеської республіки выд 0.3 до 0.8 млрд дол США. Йде зростання грошових переказів з Італії, Сполученого Королівства, Німеччини, Кіпру, Ізраїлю та ін країн.

Яка роль заробітчан в утриманні курсу національної валюти? Грошові перекази – все більш вагоме джерело валютних надходжень в Україну. За даними Світового банку, починаючи з 2016 року їх обсяг стійко перевищує 10% ВВП. Звичайно вони справляють істотний позитивний макроекономічний вплив на стабільність обмінного курсу.

Національний банк України прогнозує подальші збільшення обсягу грошових переказів в Україну від трудових мігрантів: якщо за 2018 рік їх сума оцінена в 11,6 млрд. доларів, то за 2019 рік очікується отримати 12,2 млрд. доларів.

Чи зростає їх внесок в економічне життя країни? Як я щойно відзначив, роль грошових переказів в Україні зростає. Втім, така тенденція характерна і для світу в цілому, і для багатьох країн окремо. Загальний обсяг грошових переказів в світі за 2017 рік склав 580,5 млрд. доларів США. Тобто вони являють собою одне з основних джерел міжнародних фінансових ресурсів. В окремих країнах (у тому числі і в Україні) їх розміри значно перевищують потоки прямих іноземних інвестицій.

Здавалося б, виходячи з масштабів таких грошових переказів, можна розраховувати, що вони прямо сприяють кращому економічному зростанню. Однак багато досліджень показують, що це не так. Хоча безперечно, що грошові перекази: стабілізують загальний попит на товари і послуги в приймаючій країні; частина цих коштів перетікає в державну казну у вигляді податків від покупок; створюють деяку фінансову подушку для урядів і допомагають деяким країнам уникнути боргової кризи.

Світовий банк свого часу вказував на факт того, що «багато країн отримують дуже великі суми грошових переказів – в порівнянні з розмірами їх економік – але немає жодної історії успіху грошових переказів. Іншими словами, немає прикладу країни, для якої грошові перекази явно стимулювали її економічний розвиток ».

Як використовує держава гроші заробітчан? Важливо розуміти, що гроші заробітчан належать саме їм. На мій погляд, основна причина грошових переказів – забезпечення основних потреб сім’ї, що залишається на батьківщині (їжа, одяг, житло, навчання). Таким чином трудові мігранти створюють свого роду страховку власної сім’ї від бідності.

І, до речі, досвід багатьох країн свідчить, що грошові перекази є досить стійким джерелом доходів для домогосподарств і значить вони в деякому роді виступають стабілізатором споживання на макроекономічному рівні. Тому завдання держави грамотно використовувати цей стабілізатор, потрібно створювати умови для їх продуктивного залучення цих коштів в економічний оборот шляхом споживання і інвестицій.

І все ж, що треба зробити, щоб народ працював вдома? Я твердо стою на своїй позиції, яку озвучував і раніше – потрібен комплексний підхід. Уряд повинен зосередитися на створенні робочих місць з гідною оплатою праці. Слід зміцнювати інститути влади. Потрібно створювати умови для підвищення рівня зайнятості. Необхідно підвищувати продуктивність праці і економіки в цілому. Це дозволить врегулювати проблему міграції».

Фото: dpchas.com.ua

Джерело: Facebook-сторінка Богдана Данилишина