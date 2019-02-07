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Володимир Зуб: «9 із 10 людей, які були в контакті з хворим на кір, обов’язково заразяться»

Соломія Головіна

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Начальник управління охорони здоров’я Львівської міської ради Володимир Зуб про високозаразність захворювання на кір і небезпеку для оточуючих:

«Кір – це гостре висококонтагіозне вірусне захворювання, простими словами – високозаразне. Статистика ВООЗ говорить, що одна людина, яка захворіла на ГРВІ або грип, може заразити 4 оточуючих, в той час як хворий на кір заражає 16-18 невакцинованих осіб. А вони своєю чергою можуть інфікувати ще 16-18 людей.

Ризик дуже високий, тому що період заразності триває аж 8 днів. За чотири дні до появи характерної для кору висипки, коли є лише катаральні прояви – нежить, чхання, невисока температура, ми думаємо, що це ГРЗ, а насправді у пацієнта – кір, він є небезпечним для тих людей, які невакциновані. Враховуючи високу заразність цього вірусу, ці люди теж заражаються і через 21 день у них з’являються ознаки кору.

За статистикою 9 з 10 людей, які були в контакті з інфікованим, обов’язково захворіють. В цьому небезпека цього захворювання: висока заразність, легка передача хвороби невакцинованим».

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