ОСТАННІ НОВИНИ

В Одесі ліквідували угрупування кавказців

Андрій Котенський

|

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури блокували в Одесі діяльність етнічного організованого угруповання, яке спеціалізувалося на вимаганні грошей у громадян. Про це Львісвському порталу повідомили у прес-службі СБУ.

 

Оперативники спецслужби встановили, що до складу групи входили раніше судимі вихідці з регіону Північного Кавказу. Зловмисники, застосовуючи фізичне насильство та психологічний тиск, «вибивали» неіснуючі борги у місцевих жителів.

Оперативники спецслужби задокументували факт вимагання від мешканця обласного центру однієї тисячі доларів США. У разі несплати грошей рекетири погрожували чоловіку фізичною розправою.

Правоохоронці затримали трьох учасників так званої «силової ланки» угруповання на одній з вулиць Одеси під час одержання «боргу» від потерпілого.

Наразі вирішується питання щодо оголошення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу. У межах відкритого кримінального провадження тривають невідкладні слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників угруповання.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?
Наталя ДУЛЯБА
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?

Із початку року у центрі Львова вже тричі обвалювались частини старовинних будівель. У двох випадках, на щастя, обійшлос...

Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?
Вероніка РОЙ
Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?

Психологічний тиск, фізична розправа, агресія та жорстоке ставлення… І це далеко не весь список того, що сьогодні можна ...

Де краще за все зробити тату у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де краще за все зробити тату у Львові

Сучасні технології краси надають можливість прикрасити свою шкіру татуюваннями всім, хто бажає. Причому розмір не має зн...

Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019

Рівно за тиждень стартує реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і триватиме вона з 5 лютого до 25 бер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...