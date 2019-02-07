ОСТАННІ НОВИНИ

У Раді створять робочу групу через «космічні платіжки»

Андрій Котенський

|

Робоча група з представників різних фракції Верховної Ради підготує проект постанови щодо перевірки обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги. Про це оголосив голова парламенту Андрій Парубій після переговорів, пише УП.

 

«За результатами консультацій із головами фракцій щодо ситуації з нарахуванням тарифів для громадян є спільна позиція більшості голів фракцій, що ситуація потребує контролю парламенту», – сказав спікер.

«Спекуляція на цю тему і можливе завищення вартості тарифів б’є по найбільш незахищених громадянах. Якщо такі факти є, вони мають бути досліджені парламентом і має бути дана оцінка парламентом», – додав Парубій.

«Тому ми домовилися створити спільну з представників усіх фракцій робочу групу, щоб підготувати постанову для парламенту з питання перевірки обґрунтування нарахування тарифів. І я прошу депутатські фракції невідкладно надати своїх представників до складу цієї групи і підготувати текст постанови, щоб наступного пленарного тижня ми змогли винести її на голосування», – заявив він.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?
Наталя ДУЛЯБА
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?

Із початку року у центрі Львова вже тричі обвалювались частини старовинних будівель. У двох випадках, на щастя, обійшлос...

Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?
Вероніка РОЙ
Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?

Психологічний тиск, фізична розправа, агресія та жорстоке ставлення… І це далеко не весь список того, що сьогодні можна ...

Де краще за все зробити тату у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де краще за все зробити тату у Львові

Сучасні технології краси надають можливість прикрасити свою шкіру татуюваннями всім, хто бажає. Причому розмір не має зн...

Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019

Рівно за тиждень стартує реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і триватиме вона з 5 лютого до 25 бер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...