У Раді створять робочу групу через «космічні платіжки»

Робоча група з представників різних фракції Верховної Ради підготує проект постанови щодо перевірки обґрунтованості тарифів на житлово-комунальні послуги. Про це оголосив голова парламенту Андрій Парубій після переговорів, пише УП.

«За результатами консультацій із головами фракцій щодо ситуації з нарахуванням тарифів для громадян є спільна позиція більшості голів фракцій, що ситуація потребує контролю парламенту», – сказав спікер.

«Спекуляція на цю тему і можливе завищення вартості тарифів б’є по найбільш незахищених громадянах. Якщо такі факти є, вони мають бути досліджені парламентом і має бути дана оцінка парламентом», – додав Парубій.

«Тому ми домовилися створити спільну з представників усіх фракцій робочу групу, щоб підготувати постанову для парламенту з питання перевірки обґрунтування нарахування тарифів. І я прошу депутатські фракції невідкладно надати своїх представників до складу цієї групи і підготувати текст постанови, щоб наступного пленарного тижня ми змогли винести її на голосування», – заявив він.