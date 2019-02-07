ОСТАННІ НОВИНИ

У Львові затримали підозрюваного у вбивстві «Сармата»

Андрій Котенський

|

У Львові затримали підозрюваного у вбивстві відомого активіста та колишнього АТОшника Віталія Олешка на прізвисько «Сармат». Про це повідомим заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін у своєму Facebook.

 

«Цього псевдополіцейського Європола, колишнього бійця «Торнадо», мешканця Дніпра, якого ми підозрюємо в організації стеження та вбивства Віталія Олешка, ми затримали сьогодні вночі в ході проведення оперативно-розшукових заходів у Львові», – йдеться у повідомленні В’ячеслава Аброськіна.

За його словами, останні п’ять місяців він ховався у різних областях нашої країни, постійно змінюючи місце проживання.

Нагадаємо, у місті Бердянську 31 липня 2018 року, невідомий пострілом у спину убив учасника АТО і громадського активіста Віталія «Сармата» Олешка. Незадовго до вбивства «Сармат» стрімив відео із закликом до місцевої влади почати нарешті прибирати і вивозити сміття з міста.

Він також говорив, що їде у міськраду і за годину має намір бути присутнім на земельній комісії.

Як відомо «Сармат» був учасником самооборони Бердянська, добровольцем батальйону «Донбас», учасником боїв за Іловайськ, побував в полоні.

Нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня.

Вбивцю учасника АТО буцімто затримали біля Мелітополя. Одного із замовників затримали 15 вересня 2018 року у Запоріжжі.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?
Наталя ДУЛЯБА
Пробачити не можна покарати. Як діяти, якщо на вас упав шматок будинку?

Із початку року у центрі Львова вже тричі обвалювались частини старовинних будівель. У двох випадках, на щастя, обійшлос...

Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?
Вероніка РОЙ
Стоп, булінг! Чи допоможуть штрафи побороти цькування у школі?

Психологічний тиск, фізична розправа, агресія та жорстоке ставлення… І це далеко не весь список того, що сьогодні можна ...

Де краще за все зробити тату у Львові
Омелян ШЕВЧУК
Де краще за все зробити тату у Львові

Сучасні технології краси надають можливість прикрасити свою шкіру татуюваннями всім, хто бажає. Причому розмір не має зн...

Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Все просто, якщо зрозуміло. Покрокова інструкція успішної реєстрації на ЗНО-2019

Рівно за тиждень стартує реєстрація на участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і триватиме вона з 5 лютого до 25 бер...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...