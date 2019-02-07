У Львові затримали підозрюваного у вбивстві «Сармата»

У Львові затримали підозрюваного у вбивстві відомого активіста та колишнього АТОшника Віталія Олешка на прізвисько «Сармат». Про це повідомим заступник голови Національної поліції України В’ячеслав Аброськін у своєму Facebook.

«Цього псевдополіцейського Європола, колишнього бійця «Торнадо», мешканця Дніпра, якого ми підозрюємо в організації стеження та вбивства Віталія Олешка, ми затримали сьогодні вночі в ході проведення оперативно-розшукових заходів у Львові», – йдеться у повідомленні В’ячеслава Аброськіна.

За його словами, останні п’ять місяців він ховався у різних областях нашої країни, постійно змінюючи місце проживання.

Нагадаємо, у місті Бердянську 31 липня 2018 року, невідомий пострілом у спину убив учасника АТО і громадського активіста Віталія «Сармата» Олешка. Незадовго до вбивства «Сармат» стрімив відео із закликом до місцевої влади почати нарешті прибирати і вивозити сміття з міста.

Він також говорив, що їде у міськраду і за годину має намір бути присутнім на земельній комісії.

Як відомо «Сармат» був учасником самооборони Бердянська, добровольцем батальйону «Донбас», учасником боїв за Іловайськ, побував в полоні.

Нагороджений орденом «За мужність» 3-го ступеня.

Вбивцю учасника АТО буцімто затримали біля Мелітополя. Одного із замовників затримали 15 вересня 2018 року у Запоріжжі.