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Рада підтримала курс на Європейський Союз і НАТО

Андрій Котенський

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Верховна Рада України підтримала зміни до Конституції України та закріпила в Основному Законі стратегічний курс на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору як стратегічних зовнішньополітичних пріоритетів держави. «За» відповідне рішення проголосували сьогодні, 7 лютого, 334 народних депутатів України.

 

«Метою запропонованих законопроектом змін є законодавче  закріплення в Конституції України цивілізаційного вибору, європейської ідентичності Українського народу та незворотності стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору», – йдеться в пояснювальній записці до закону.

 

Окрім того, в документі пропонується виключити з Конституції України положення, яке передбачає використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань на умовах оренди відповідно до міжнародних договорів.

«Закріплення на конституційному рівні правової визначеності курсу України на членство в ЄС і НАТО мобілізуватиме українське суспільство і українську владу та сприятиме реформам, спрямованим на досягнення критеріїв повноправного членства в ЄС і НАТО», – наголошується в документі.

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