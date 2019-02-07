Ігор Васюник: «Лише конкретні вчинки і реальні справи мають стати мірилом нашого повернення в європейську сім’ю»

Народний депутат України, львів’янин Ігор Васюник про внесення змін до Конституції України щодо закріплення курсу на вступ до Європейського Союзу та НАТО:

«Ми це зробили! Щойно 334-ма голосами «За» Верховна Рада України підтримала цивілізаційний вибір українського народу: зміни до Конституції України внесено, відтепер стратегічний рух держави до набуття повноправного членства в ЄС та НАТО офіційно закріплений в Основному Законі.

Але не маємо забувати, що декларація – це одне, а копітка робота на досягнення цього бажання – зовсім інше. Начепити значок ЄС на лацкан та кричати, які ми європейці – не важко. Не важко і… не дієво.

Свою європейськість та приналежність до цивілізованого світу потрібно доводити конкретними вчинками і реальними справами. Саме це (а не красиві гасла) має стати мірилом нашого повернення в європейську сім’ю. Одним словом – засукати рукави і працювати, працювати, працювати! Євросоюз а тим паче НАТО – не благодійні організації. Бідних родичів їм і без нас вистачає. Лише стабільна та перспективна Україна займе своє достойне місце там, де ми маємо бути. Якщо зробимо для цього усе, що від нас залежить.

Дякую усім колегам, які відкинули особисті амбіції та політичні чвари і консолідувалися навколо цього важливого питання. Переконаний, що більшість українців підтримують незворотність саме такого шляху нашої держави».