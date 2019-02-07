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Гривня продовжує впевнено зміцнюватися

Андрій Котенський

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Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 25 копійок та встановив його на 7 лютого на рівні 26,96 гривні. Про це йдеться в даних регулятора.

 

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 30,72 гривні (на 6 лютого – 31,09 гривні).

Нагадуємо:

6 лютого котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 26,98 – 27,01 гривні за долар.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 21 копійку та встановив його на 6 лютого на рівні 27,21 гривні.

ЕП

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