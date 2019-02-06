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Україна виграла першу медаль в історії на чемпіонатах світу зі сноубордингу

Андрій Котенський

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Збірна України зі сноубордингу ніколи не вигравала медалі на чемпіонатах світу. До сьогодні. Сноубордистка Аннамарі Данча, яка в понеділок, 4 лютого, встановила найкращий результат України на світових першостях, фінішувавши 6-ю в паралельному гігантському слаломі, покращила свій рекорд та здобула першу медаль для України, пише Sportarena.

 

Аннамарі Данча – срібна призерка в дисципліні гігантський слалом. 28-річна українка пройшла кваліфікацію, виграла в 1/8 фіналу, чвертьфіналі та півфіналі, програла лише в фіналі, тому задовольнилася срібною нагородою.

Для Аннамарі Данчої – це найкращий результат в кар’єрі. Вона ніколи не фінішувала вище 15-го місця в паралельному слаломі на чемпіонатах світу. А її найкращим результатом в будь-яких дисциплінах було 6-те місце на цьому ж чемпіонаті світу.

Завдяки цій нагороді Україна стала 24-ю країною, яка вигравала медаль на чемпіонатах світу зі сноубордингу. Зробити це синьо-жовтій збірній вдалося на 13-му мундіалі, який зараз проходить в США.

Варто додати, що Аннамарі Данча аспірантка Львівського державного університету фізичної культури, кафедра зимових видів спорту.

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