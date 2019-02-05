Прокуратура відкрила справу на Медведчука за держзраду та сепаратизм

Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження про можливу державну зраду та сепаратизм Віктора Медведчука. Про це у Facebook повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

Справу порушили за зверненням народного депутата від «Народного фронту» Андрія Тетерука.

«Глава проросійської організації «Український вибір – право народу» і глава політради партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктор Медведчук зробив гучну заяву на партійному з’їзді 29 січня 2019 року в м. Києві, заявивши про необхідність утворення так названого «автономного регіону Донбас» з утворенням власного парламенту та уряду, а також про закріплення такого статусу в Конституції України. Його план–концепція передбачає утворення на Донбасі автономного регіону «Донбас» у складі України. Він вважає, що такі домовленості по статусу Донбасу можливо досягти в чотирикутнику Київ-Донецьк-Луганськ-Москва», – написала Сарган.

У ГПУ підкреслили, що Конституція визначає Україну як унітарну державу, а Росія, підтримуючи бойовиків на Донбасі, проводить агресивні дії. Враховуючи це, заклики до «автономного регіону» можуть сприяти підривній діяльності РФ.

За таких обставин, в діях Медведчука В.В. вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.1 ст.110 КК України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ч.1 ст.111 КК України (Державна зрада).

«В даному випадку проголошено заклики до зміни меж території України і одночасно надається допомога Російській Федерації у проведенні підривної діяльності проти України, підтримується агресивна діяльність та сепаратистські настрої», – пояснила прес-секретар генпрокурора.

Матеріали кримінальних проваджень будуть передані до Служби безпеки за підслідністю.