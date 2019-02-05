Днями у області стартує перший етап з авторалі «Зимові вершини»

У Львівській області 8-9 лютого відбудеться перший етап з авторалі «Зимові вершини». Про це Львівському повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Уже традиційно вп’яте на території Львівської області відбудеться перший етап з авторалі «Зимові вершини». Змагання відбуватимуться впродовж 8 – 9 лютого на території Сколівського, Турківського та Дрогобицького районів. Розпочинається ціла плеяда авторалі цього року і це буде наш перший етап», – зазначив заступник начальника управління фізичної культури та спорту Андрій Тур.

Старт першого етапу авторалі «Зимові вершини» відбудеться 9 лютого о 12:30 годині з села Урич Сколівського району. 8 лютого спортсмени проходитимуть медичний огляд та відбуватиметься безпосередня підготовка до змагань.

«Ми вперше в Україні розпочинаємо авторалійний сезон. Траса протяжністю 23 кілометри проходить по трьох районах Львівської області. Вона дуже різноманітна, є широкі ділянки, швидкісні. І для глядачів, і для мешканців, і для гостей буде дуже цікаво, вони отримають адреналін та задоволення», – зазначив директор Галицького Автомобільного Клубу Сергій Єженков.