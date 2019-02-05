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Для дітей Львівщини організували конкурс малюнків «Вода – джерело життя»

Соломія Григор'єва

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З нагоди Всесвітнього дня води департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації спільно із природоохоронними установами області оголошує конкурс дитячого малюнку «Вода – джерело життя».

 

Автори найкращих робіт отримають подарунки від департаменту, а їх роботи візьмуть участь у виставках під час проведення екологічних заходів в межах області.

Запрошуємо до участі у конкурсі дітей будь-якого віку з усіх куточків країни.

За умовами конкурсу дитячий малюнок має бути присвячений бережливому ставленню, збереженню та недопущенню забруднення водних ресурсів свого краю.

Надсилайте малюнки до 10 березня 2019 року у відсканованому вигляді на електронну адресу voda.k505@gmail.com, або звичайною поштою на адресу: Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації, 79026, м.Львів, вул. Стрийська 98 із позначенням Конкурс дитячого малюнку.

До конкурсної роботи слід додати інформацію: ім’я та вік дитини, місце проживання та назву малюнку (за бажанням) і контактний номер телефону.

За детальнішою інформацією звертайтеся за телефоном: (032) 2387364.

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