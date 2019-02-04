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Україна виплатила МВФ перший платіж

Андрій Котенський

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Україна виплатила Міжнародному валютному фонду перший платіж у розмірі 88,5 мільйона доларів. За даними МВФ, наступний платіж Україні доведеться внести 5 лютого в розмірі 257,25 млн СПЗ за програмою stand by, пише ДТ.

 

Повідомляється, що оплата проводиться в спеціальних правах запозичень. Ще одна велика виплата запланована на вересень – 114,3 млн СПЗ і 295,5 млн СПЗ.

Виплати за боргом МВФ в 2019 році складуть близько двох мільярдів доларів.

Протягом 2019 року Україні доведеться виплатити 14,2 мільярда доларів (417 млрд гривень) державного боргу, 56,4 млрд грн – складають виплати за зовнішніми запозиченнями. На сьогодні ЗВР України складають 20,1 млрд доларів. При цьому Мінфін продовжує брати нові кредити. В кінці року Мінфін залучив до бюджету 20 мільярдів гривень за рахунок продажу ОВДП. Станом на 30 січня сума продажу ОВДП склала майже 50 мільярдів доларів.

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