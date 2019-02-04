У Львові активно взялись за ліквідацію ям на дорогах

Шляхо-ремонтні підприємства Львова працюють над ліквідацією аварійної ямковості на дорогах міста. За інформацією департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР за останні дні для ліквідації аварійних ям на дорогах було використано 29,5 тонн холодного і 58,4 тонн гарячого асфальту.

«Минула суботу була робочою для усіх наших ШРП. Ми працюємо у трьох напрямках: перше — ліквідовуємо аварійні ями з допомогою холодного асфальту, адже його можна застосовувати при мінусовій температурі; друге — ліквідовуємо ями за допомогою чеської машини з інфрачервоним нагрівом; третє — використовуємо для ліквідації ям гарячий асфальт. Зокрема гарячий асфальт почали використовувати з минулої п’ятниці. За два дні роботи було використано 58,4 тонн гарячого асфальту. Також використано 29,5 тонн холодного асфальту.

При ліквідації ям працівники ШРП дотримуються певної послідовності робіт. Спочатку вичищаємо гостроаварійну яму та зарізаємо кути фрезою, смолимо, видуваємо всю вологість і лише тоді асфальтуємо», — повідомила директорка департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Ірина Маруняк.

За її словами, ямковий ремонт, який зараз проводиться, — це ліквідація аварійних ям. Натомість традиційний поточний і капітальний ремонт доріг у Львова планують розпочати вже весною, коли буде стабільно плюсова температура.

«Через перепади температур та динамічне навантаження на дорогах утворюються тріщини. Коли у них потрапляє волога, то ці тріщини прогресують і перетворюються в ями. Тому, щоб мінімізувати утворення великих ям, наші ШРП проводять роботи з ліквідації аварійної ямковості. Традиційний ямковий ремонт розпочнемо з квітня, коли буде стабільна плюсова температура», — додала Ірина Маруняк.

Фото: ЛМР