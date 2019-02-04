ЦВК розгляне 89 заяв від кандидатів у президенти

Центральна виборча комісія завершила прийом документів для реєстрації кандидатів у Президенти на вибори 31 березня, отримавши їх від 89 претендентів. Про це повідомила прес-служба ЦВК, пишуть Українські новини.

Висунення кандидатів та подача документів для реєстрації дозволялися з 31 грудня 2018 року до 3 лютого 2019 року включно.

За цей час до комісії надійшли документи від 89 осіб.

50 з них уже розглянуто і 28 кандидатів зареєстровані, а 22 відмовлено в реєстрації через невнесення 2,5 млн гривень необхідної застави та/або невідповідності поданих документів вимогам законодавства.

На розгляді комісії залишаються документи від 39 претендентів, рішення щодо них повинні бути прийняті протягом 5 днів з дня їх отримання.

Реєстрація кандидатів завершиться 8 лютого.

При цьому зареєстровані кандидати зможуть до 7 березня включно зняти свої кандидатури з виборів.

Таким чином, остаточний перелік кандидатів, які будуть включені у виборчий бюлетень 31 березня стане відомим 8 березня.