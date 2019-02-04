Доба на Донбасі минула без втрат

За минулу добу, 3 лютого, російські окупаційні війська дев’ять разів порушили режим припинення вогню, в тому числі два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій наших захисників велися:

з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі селища Павлопіль;

з великокаліберних кулеметів – в районі селища Новоселівка.

У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв наші позиції:

з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі Хутора вільний;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Новотошківське;

з автоматичних гранатометів – в районі селища Луганське;

з гранатометів різних систем – в районі населеного пункту Зайцеве;

з гранатометів – в районі населеного пункту Золоте-4;

двічі з мінометів калібру 82 мм. – в районі селища Кримське.

Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав.

Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.

За даними розвідки, 3 лютого, трьох окупантів знищено.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.