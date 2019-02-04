Доба на Донбасі минула без втрат

За минулу добу, 3 лютого, російські окупаційні війська дев’ять разів порушили режим припинення вогню, в тому числі два рази із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Схід» обстріли позицій наших захисників велися:
з автоматичних гранатометів та великокаліберних кулеметів – в районі селища Павлопіль;
з великокаліберних кулеметів – в районі селища Новоселівка.
У смузі дій оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник обстріляв наші позиції:
з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі Хутора вільний;
з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – в районі населеного пункту Новотошківське;
з автоматичних гранатометів – в районі селища Луганське;
з гранатометів різних систем – в районі населеного пункту Зайцеве;
з гранатометів – в районі населеного пункту Золоте-4;
двічі з мінометів калібру 82 мм. – в районі селища Кримське.
Внаслідок злочинних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав.
Підрозділи, що обороняються, подавляли ворожий вогонь застосуванням чергових вогневих засобів.
За даними розвідки, 3 лютого, трьох окупантів знищено.
Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.
Українські захисники продовжують контролювати противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Андрій Котенський