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Збитки від блокади Азовського моря досягли 10 мільярдів, – Омелян

Андрій Котенський

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Морській галузі України загалом завдано збитків в обсягу близько 10 млрд гривень через незаконну блокаду Росією судноплавства в Азовському морі наприкінці минулого року. Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян в інтерв’ю УНІАН.

 

«Це величезна сума, цифра наближається до позначки 10 млрд гривень, якщо брати сукупно і державні підприємства, і «Адміністрацію морських портів України”, і вплив на регіон», – заявив міністр.

«Ми завжди до цього серйозно ставилися, починаючи від будівництва Керченського мосту. Попереджували, що це буде політичний інструмент Путіна закрити Керченську протоку і, відповідно, акваторію Азовського моря», – сказав Омелян.

Він додав, що зараз спостерігається поліпшення ситуації з проходженням суден Керченською протокою, тоді як раніше судна очікували в черзі по кілька діб.

Міністр також повідомив, що наразі у зв’язку із ситуацією, що склалася, і задля уникнення збитків судновласники почали переорієнтувати свої вантажі в порти, розташовані в акваторії Чорного моря.

«Ми маємо зараз загрозу іншого характеру, ми також її прогнозували – після цих подій судновласники неохоче надають у фрахт свої судна, оскільки розуміють ризик збитків у разі можливого простою судна. Тому їм набагато простіше працювати в акваторії Чорного моря з іншими портами, ніж з азовськими», – наголосив міністр.

Як повідомлялося, за даними міністра Омеляна, кожне п’яте судно, яке незаконно зупинялося Росією і змушене було простоювати по кілька діб в акваторії Азовського моря, належить європейським судновласникам, і його добовий простій оцінюється від 10 до 50 тисяч доларів.

Україна спільно з міжнародними партнерами з антиросійської коаліції готує так званий «Азовський пакет» санкцій у відповідь на незаконну агресію Росії в акваторії Азовського моря і в Керченській протоці.

УП

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