З палаючого будинку врятували чоловіка

У селі Заліски Жидачівського району Львівщини із вогню врятували чоловіка. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, повідомлення про пожежу в житловому будинку надійшло вчора о 14:18.

До місця пожежі було направлено вогнеборців з 46-ого Державного пожежно-рятувального поста м. Ходорів.

Прибувши на місце пожежі, рятувальники провели розвідку, під час якої було виведено на свіже повітря 56-річного власника, та приступили до ліквідації займання.

Пожежу було ліквідовано о 15:54.

Вогнеборцям вдалось врятувати дві будівлі та одну особу від вогню.

Причини займання з’ясовують правоохоронці.