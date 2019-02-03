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В Єгипті виявили 40 древніх мумій

Андрій Котенський

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Влада Єгипту повідомляє про виявлення близько 40 мумій, яким може бути понад дві тисячі років. Мумії знайшли у древніх гробницях у провінції Мінья на південь від Каїра, передає Радіо Свобода.

 

«Могила складається з низки поховань, що містять велику кількість людських мумій різних статей і віку, включаючи дітей», – повідомили у Міністерстві в справах старожитностей.

Археолог Рамі Расмі повідомив агенції AFP, що з понад 40 мумій – 12 дітей і шість тварин. Решта – дорослі чоловіки й жінки.

Деякі мумії були прикрашені написами, зробленими «демотичним письмом» – формою староєгипетського письма, яке використовували прості люди.

Також були виявлені інші артефакти, зокрема кераміка, папіруси і розмальовані саркофаги для мумій.

Поховання у Міньї виявили під час розкопок, що почалися у лютому 2018 року.

Влада Єгипту в останні кілька місяців оголосила про кілька стародавніх відкриттів. Чиновники сподіваються, що це допоможе відродити туристичну індустрію Єгипту, яка постраждала в останні роки після повстання Арабської весни і низки терактів.

Фото: Ministry of Antiquities-Arab Republic of Egypt

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