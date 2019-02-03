Українка виграла тенісний турнір WTA у Таїланді

Українка Даяна Ястремська стала переможницею турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Thailand Open – International в Хуахіні (Таїланд) з призовим фондом $250 тисяч.

У вирішальному матчі, який тривав 2 години 25 хвилин 18-річна одеситка у трьох сетах здолала посіяну під шостим номером третю «ракетку» Австралії Айлу Томлянович у трьох сетах – 6:2, 2:6, 7:6 (7:3).

Як повідомляє btu.org.ua, у третьому сеті Даяна поступалася 2:5, втім змогла виграти чотири гейми поспіль і перевести зустріч на тай-брейк, де впевнено довела справу до вольової звитяги.

Це друга перемога у кар’єрі 18-річної української тенісистки на турнірах WTA. У жовтні 2018 року в Гонконгу Ястремська стала чемпіонкою Hong Kong Open.

Успішний виступ в Хуахіні гарантував Ястремській місце у ТОП-40 світової класифікації. Даяна підніметься на десять рядків у рейтингу WTA і посідатиме 37-е місце у світі. Ця позиція стане новим особистим досягненням українки в рейтингу WTA. Нагадаємо, сезон-2019 Ястремська відкривала на 59-му місці.

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