Порошенко подав документи до ЦВК

Петро Порошенко подав документи для реєстрації кандидатом у президенти до Центральної виборчої комісії. Про це повідомив його прес-секретар Святослав Цеголко у своєму Facebook.

Як відомо, згідно діючого законодавства аби стати кандидатом у Президентом України, окрім ряду документів, необхідно внести грошову заставу у розмірі 2,5 млн грн. Грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидата на пост президента України, або ж кандидатом на пост президента України.

При цьому вона повертається, якщо відповідного кандидата визнано обраним президентом або включено до виборчого бюлетеня для повторного голосування. В інших випадках грошова застава не повертається і перераховується до Державного бюджету України.