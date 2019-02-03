На Тростяні врятували двох лижників

Протягом доби на гірськолижних курортах Львівщини рятувальники двічі допомогли потерпілим. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

За даними відомства, протягом 2-го лютого на гірськолижному курорті Львівської області гори Тростян два туриста лижника травмувались та не могли самостійно спуститись до підніжжя гори.

Рятувальники Славської пошуково-рятувальної частини надали травмованим першу домедичну допомогу та спустили їй до підніжжя гори, де передали їй медикам.

З початку року рятувальники надавали допомогу 74 травмованим лижникам.