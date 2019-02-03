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Митрополит Епіфаній: «РПЦ в Україні є останнім форпостом Путіна»

Андрій Котенський

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Глава Православної церкви України митрополит Епіфаній про нинішній вплив Російської православної церкви і підлеглих їй структур в Україні:

 

«РПЦ в Україні є останнім форпостом Путіна. Тому що церква проникає глибоко в душі православних українців. І ми це реально бачимо, наскільки церква зомбує їх у цьому напрямку. Є багато тих, які зараз практично розуміють, але й до кінця не усвідомлюють, що насправді відбулося. Вони переконані, що те, що відбулося, то це відбулося в неканонічний спосіб, що Вселенський патріарх зробив це неправильно, він не мав права і так далі. До цього часу що ми чули? Знову ж таки: цього не відбудеться, Томосу не буде, автокефалію Константинополь не надасть. А після цього ми чуємо знову, що так, Константинополь визнав, але все ж таки давайте почекаємо, доки інші православні церкви визнають.

Тобто РПЦ має великий вплив. І ми віримо в те, що коли ми об’єднаємося, всі православні українці, в єдиній помісній православній церкві, завершиться війна на Донбасі і Крим буде повернуто Україні. Тому що Путін втратить тут, в Україні, ту підтримку, які він мав до цього часу. Бо якщо б він не мав цієї підтримки, то не було б війни на Донбасі. Але все ж таки, на жаль, ця підтримка є.

І тому ми поступово будемо утверджуватися вже як єдина церква, визнана, канонічна, в Україні. І поступово Росія втрачатиме цей вплив саме через душі православних українців тут», – сказав Епіфаній в інтерв’ю Радіо Свобода.

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