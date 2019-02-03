Гнап назбирав грошей, щоб стати кандидатом у президенти

Висунутий від партії «Сила людей» журналіст Дмитро Гнап зібрав необхідну суму застави до ЦВК, для реєстрації кандидатом у президенти. Про це повідомив сам Дмитро Гнам у своєму Фейсбук.

Гроші для застави збирали у мережі.

«Ми отримали близько трьох мільйонів гривень. І наш бухгалтер вже відправив платіж для моєї застави в ЦВК – повідомив він.

Як відомо, згідно діючого законодавства аби стати кандидатом у Президентом України, окрім ряду документів, необхідно внести грошову заставу у розмірі 2,5 млн грн. Грошова застава вноситься партією, яка висунула кандидата на пост президента України, або ж кандидатом на пост президента України.

При цьому вона повертається, якщо відповідного кандидата визнано обраним президентом або включено до виборчого бюлетеня для повторного голосування. В інших випадках грошова застава не повертається і перераховується до Державного бюджету України.