Яценюк не йде в президенти

Лідер «Народного фронту» Арсеній Яценюк не братиме участі у виборах президента України 2019 року. Про це Яценюк заявив на з’їзді НФ, що проходить 2 лютого у Києві, передає Українська правда.

«Я довго думав над тим, чи йти в президенти. Це не просте рішення. Його не можна приймати через емоції чи політичну кон’юктуру… Я реаліст. Внаслідок дискредитації, відкритої брехні, коли брехали всьому українському народу – сьогодні немає достатньої висоти, щоб виграти вибори 2019 року», – заявив Яценюк.

«Я прийняв рішення, що ми маємо боротися за нову Верховну Раду, за перемогу на парламентських виборах та за формування нового уряду. У це я вірю», – додав екс-прем’єр.

На з’їзді, окрім членів уряду та посадовців від «Народного фронту», а також спікера Верховної Ради Андрія Парубія також був присутній діючий глава уряду Володимир Гройсман. На початку роботи з’їзду він виступив з коротким привітанням та залишив подію.