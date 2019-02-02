Україна завоювала золото юніорського чемміонату світу з біатлону

Українська біатлоністка Катерина Бех завоювала золото ​​у спринті юніорського чемпіонату світу в словацькому Брезно-Осрблі.

Українка ідеально відстрілялася, пристойно виглядала на лижні і не залишила жодного шансу суперницям на останньому колі.

Найшвидша біатлоністка спринту – полька Каміла Жук, із двома промахами фінішувала другою. Замкнула трійку переможців німкеня Ханна Кебінгер.

Українка Анна Кривонос також провела, на жаль, допустила однієї хиби у стійці, що відкинуло її лише на 10-те місце.

Ще одна українка – Валерія Дмитренко на фініші була 19-ю.

Завтра на юніорів очікує гонка переслідування. Непогані шанси на медалі зберігає також Богдан Цимбал, який у сьогоднішньому спринті фінішував четвертим.