Сьогодні річниця загибелі Андрія Кузьменка

Сьогодні, минає чотири роки з дня трагічної ДТП, яка забрала життя лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка. Фатальна аварія сталася 2 лютого 2015-го року, близько 7.00 ранку, коли Toyota Кузьми зіткнулася з вантажівкою, що перевозила молоко.

За даними поліції, співак виїхав на зустрічну смугу на заокругленій ділянці дороги, внаслідок чого і сталося зіткнення. Кузьма від отриманих травм загинув на місці аварії.

У день смерті Кузьми тисячі українців вийшли на площі своїх міст, щоб заспівати пісні «Скрябіна» та вшанувати пам’ять співака. Такі акції проходять й досі: у день народження та день смерті музиканта.

Його «Птахи», «Люди, як кораблі», «Старі фотографії», «Місця щасливих людей», «Шампанські очі», «Добряк» та десятки інших композицій житимуть вічно в серцях мільйонів українців.