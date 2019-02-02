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Не стало легендарного диктора Романа Лемехи

Андрій Котенський

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На 78 році життя перестало битися серце легенди українського телебачення, культового диктора, надзвичайно талановитої і добродушної людини, патріота рідної землі Романа Лемехи. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив журналіст Михайло Маслій.

 

«Для багатьох українців його голос залишився еталонним голосом їхньої юності, кохання, щоденних радостей. Його не лише любили і поважали, а й вважали рідною людиною. Він пройшов своїм шляхом, який не завжди встелявся пелюстками, на жаль, було немало шипів. І по живому йому різали не раз. Тепер можемо визнати, що його істинний шлях – шлях справжнього українця: пройти через славу, загальне обожнення і віддати все, що ти можеш, своєму народові, нічого не взявши взамін.

Кожен день своєї роботи він вважав не своєю заслугою, а своїм великим щастям. Майже за піввіку активної, плідної та цікавої роботи, сумлінного служіння національному телеефірові він так і не навчився працювати «без душі»… Він ставився до своєї праці з величезною відповідальністю, а глядачі йому за це платили любов’ю та вдячністю… Він був яскравим представником плеяди вчителів загальнолюдської культури, які нині так потрібні нашим дітям і онукам», – повідомив Михайло Маслій.

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