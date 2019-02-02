Марія Музичук – срібний призер шахового фестивалю в Гібралтарі

У Гібралтарі завершився традиційний шаховий фестиваль – Tradewise Gibraltar Chess Festival, який пройшов за швейцарською системою у десять турів за участю 250 гравців, 120 з яких носять звання гросмейстера. Володарем другого жіночого призу (10 тисяч фунтів стерлінгів) стала випускниця Львівського державного університету фізичної культури Марія Музичук, повідомляє ЗІК.

Українку випередила лише екс-чемпіонка світу китаянка Тань Чжуньї (7 очок з 10-ти можливих), яка отримала чек на 15 тисяч фунтів стерлінгів.

Переміг у Мастерсі росіянин Владислав Артем’єв (8,5 очок), який на півочка обійшов Муралі Картікеяна з Індії. Кращим серед українців став Павло Ельянов, який з 7-ма очками фінішував в першій двадцятці. Марія Музичук (6,5) в загальному заліку 23-я, інші випускники нашого вишу Василь Іванчук (6) – 52-й, Анна Музичук (6) – 59-а.

Зазначимо, що переможцями в Гібралтарі раніше ставали українці Захар Єфименко (2005 рік) і Василь Іванчук (2011), а кращими серед жінок – Наталія Жукова (2010), Марія Музичук (2014) і Анна Музичук (2016).