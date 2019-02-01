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З цього року для призначення пенсії потрібно не менше 26 років стажу

Соломія Григор'єва

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Управління Пенсійного фонду Львівщини повідомляє, що починаючи з 1 січня 2019 року право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 60 років мають особи за наявності страхового стажу 26 років. І щороку термін необхідного страхового стажу збільшуватиметься на один рік. Починаючи з 1 січня 2028 року необхідного стажу для призначення пенсії потрібно мати не менше 35 років.

 

«Якщо звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, поданий страхувальниками за 2018 рік до органів Фіскальної служби, є помилковим, то необхідно виправити помилки та повторно подати звіт до органів Фіскальної служби з метою забезпечення внесення достовірних даних до Реєстру застрахованих осіб.

Наслідком допущених помилок в звітності ЄСВ є відсутність відомостей у реєстрі застрахованих осіб або недостовірні дані, які прямим чином впливають на правильність обчислення страхового стажу, розрахунок розміру пенсій, допомоги по тимчасовій непрацездатності та інших соціальних виплат», — наголошують у Головному управлінні Пенсійного фонду України у Львівській області.

За консультацією можна звертатися до відділу супроводження інформаційних систем та електронних реєстрів № 1 управління інформаційних систем та електронних реєстрів головного управління Пенсійного фонду України за адресою: м. Львів, вул. Городоцька, 172, каб. 312 (тел. 241−69−63), каб. 311 (241−69−61), каб. 307 (241−92−76), каб. 304 (262−20−68).

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