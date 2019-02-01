У Латвії заборонили телеканал «Россия» через розпалювання ненависті до України

Національна рада по електронним ЗМІ Латвії на засіданні 31 січня ухвалила рішення на 3 місяці заборонити ретрансляцію та поширення програм російського телеканалу «РТР Россия» на території країни через розпалювання ненависті та розпалювання війни. Про це повідомляє Громадське із посиланням на видання Delfi.

«Латвія не буде терпіти пропаганду Кремля на своїй території, і це ясний сигнал для недружніх країн і сил – ми захищали і будемо захищати свій інформаційний простір», – заявив заступник голови латвійської Нацради Іварс Аболіньш.

Зазначається, що порушення виявили у двох передачах на каналі «Росія», зокрема, у програмі «Вечер з Владимиром Соловьевим» та «60 минут», ведучими якої є Ольга Скабеєва та Євген Попов.

Наприклад, у програмі «Вечер з Владимиром Соловьевим» у травні минулого року ведучий програми заявив, що «частину українців – бандерівців – слід повісити і розстріляти». Крім того, він назвав частину українців нацистами, антисемітами і бандитами.

Водночас у програмі «60 минут» у січні минулого року російський депутата Володимир Жириновський закликав до військових дій на території України.

Ще один член Нацради, Патрік Гріва, додав, що неважливо проти якої країни спрямоване розпалювання ворожнечі – «це порушення закону, проти якого Нацрада буде діяти з відповідною суворістю».

Рада підкреслилила, що мета і завдання обмеження ретрансляції – мотивувати іноземне ЗМІ дотримуватися закону Латвії. Виходячи з цієї мети, також обраний співрозмірний період призупинення мовлення – три місяці.

Заборона набуде чинності на наступний день після офіційної публікації в газеті Latvijas Vēstnesis.