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У Буському районі браконьєри вбили вагітну самку лося: єгер виявив на місці два ембріони

Соломія Головіна

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На території Грабівського лісництва у Буському районі браконьєри вбили самку лося. Про це повідомляє ДП «Буське лісове господарство».

 

Як зазначається, 31 січня під час обходу мисливських угідь на території Грабівського лісництва в кварталі №22 по дорозі Буськ-Полонична було виявлено сліди крові, а також шкіру, ноги, голову та два ембріони червонокнижної самки лося.

На місце виїздила слідчо-оперативна група Буського відділу поліції, яка зафіксувала факт незаконно добутої дичини. За даним фактом ведеться розслідування.

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