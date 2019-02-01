У Буському районі браконьєри вбили вагітну самку лося: єгер виявив на місці два ембріони

На території Грабівського лісництва у Буському районі браконьєри вбили самку лося. Про це повідомляє ДП «Буське лісове господарство».

Як зазначається, 31 січня під час обходу мисливських угідь на території Грабівського лісництва в кварталі №22 по дорозі Буськ-Полонична було виявлено сліди крові, а також шкіру, ноги, голову та два ембріони червонокнижної самки лося.

На місце виїздила слідчо-оперативна група Буського відділу поліції, яка зафіксувала факт незаконно добутої дичини. За даним фактом ведеться розслідування.