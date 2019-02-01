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США виходить з ядерного договору через порушення умов Росією

Андрій Котенський

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Держсекретар США Майк Помпео заявив, що США виходять з історичного договору про контроль над ядерними озброєннями епохи холодної війни через те, що Росія роками порушувала домовленості. Із такою заявою він виступив у п’ятницю у Державному департаменті, повідомляє ABC News.

 

Договір про ліквідацію ракет малої і середньої дальності (ДРСМД) довгий час відігравав центральну роль в обмеженні певних видів ядерного озброєння, яке можуть розгорнути обидві країни. Існує побоювання, що без цього договору почнеться нова гонка ядерних озброєнь.

«Порушення Росією (договру) піддали великому ризику життя мільйонів європейців та американців… Наш обов’язок – відповісти належним чином», – сказав Помпео

Вперше Помпео оголосив про намір США вийти з договору в грудні. Він висунув Росії 60-денний термін для того, щоб вона повернулась до виконання своїх зобов’язань. Ультиматум США завершується в суботу.

Президент Дональд Трамп виступив із заявою про те, що Росія безкарно порушувала договір. Він звинуватив РФ у таємній розробці забороненої ракетної системи, «яка є прямою загрозою союзникам США і американським військам за кордоном».

У суботу, 2 лютого, Сполучені Штати припинять свої зобов’язання за Договором про РСМД і почнуть процес виходу з нього. Якщо Росія не повернеться до виконання умов угоди, процес виходу завершиться через 6 місяців.

США вимагають, щоб Росія знищила всі ракети, які порушують договір, а також пускові установки і пов’язані з ними обладнання.

Європейська правда

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