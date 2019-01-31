Якої погоди українцям чекати у лютому?

Погода у лютому буде доволі мінливою. В останній місяць зими українцям варто очікувати різкі перепади температури – від лютих морозів та снігопадів до відлиги та незначного потепління. Про це 24 каналу розповів народний синоптик Леонід Горбань.

Плюсова температура, яка прийшла в Україну наприкінці січня, протримається ще кілька днів – до 4 лютого.

«Починаючи з 5 лютого буде різке зниження температури повітря. Воно почнеться з 7-8 градусів морозу і кожного дня буде опускатися на 5-6 градусів. Тому, до 6-10 лютого морози сягнуть -15-25 градусів. У північних та східних областях можливе похолодання навіть до -30 градусів морозу», – розповів синоптик.

Проте протримаються ці морози недовго. Вже через тиждень – з 13 до 16 лютого в країні знову почнеться різке потепління, проте плюсової температури чекати не варто. Так, уночі стовпчики термометрів показуватимуть -1-3 градуси морозу, а вдень до 0+1 градуса тепла.

Цей період потепління також не буде тривалим і затягнеться лише на 3-4 дні. З 17 лютого в Україні знову вдарять морози до – 10 градусів, які затримаються до 23 лютого.

«Тоді вкотре на кілька днів починається відлига і 24-25 лютого буде плюсова температура – +1+3 градуси. 27-28 лютого знову підходять морози, проте значно слабші – -5-6 градусів. Вони затримаються на перші сім днів березня», – підсумував Горбань.

Снігопади можливі у перших числах лютого, 8-9 та з 17 по 19 лютого. Наприкінці місяця у більшості областей можливий сніг з дощем.

Загалом, синоптик відзначив, що цьогоріч зима в Україні дуже мінлива, з температурними гойдалками та перепадами температур.